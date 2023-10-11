Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 09:18
Ekim ayı merkez bankası faiz kararı ne olur sizce?

Ekim ayı merkez bankası faiz kararı ne olur sizce?


genegel
Genel Müdür
11 Ekim 2023 09:50

2.5 puan artırıp 32.5 olur diye düşünüyorum, sene sonunda da 35i (2024 beklenen enflasyon) görür ve sabitlerler uzun süre...


xcgdsx
Aday Memur
11 Ekim 2023 10:45

Bankaların faizleri artar o zaman doğru mu düşünüyorum?

Toplam 2 mesaj

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