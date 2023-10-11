Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Editör
11 Ekim 2023 09:58
09/07/2023 tarihli görevde yükselme ana sayfa haberi

değerli arkadaşlar sınava giren üyelerimiz yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. haberin ses getirmesi için okunması yorum yapılması elzem. saygı ve selamlarımla. https://www.memurlar.net/haber/1079109/meb-gorevde-yukselmede-tercihler-bekleniyor.html

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