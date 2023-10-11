Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 10:10
Branşçılara soru çözme saati konulsun

Arkadaşlar merhaba. Saygılar herkese :)

Branş öğretmenlerine ya öğle arası ya da çıkışta, öğrencilere yardımcı olmak amacıyla soru çözme saati konulmalı. Öğretmenler toplantılarda soru getirmeyen öğrencilerden şikayette bulunuyor, böyle bir fikir yazısı yazalım Bakanlığa. Bazıları ise çay içmekten soru çözmek istemiyor. Tamam tenefüsünü almayalım ama öğrenciler geri çevrilmesin hiçbir zaman. Buna ek ders ödenmeyecek ama öyle bir öneri olacak.


Cirixus
Aday Memur
11 Ekim 2023 10:48

DYK vardı, soru çözüyorduk ama kapattılar. Milli egitimde para kalmadı, ne zaman anlayacaksınız ?


branş24
Aday Memur
11 Ekim 2023 10:56

DYK'ya gelmeyen veya GELEMEYEN öğrencinin suçu ne, seni tenefüste yakalıyor soru soruyor ancak zamanı oluyor, sen hem soru getirmiyorlar diye toplantıda yakınıyorsun hem de zamanım yok diyorsun, bu sen veya başkası fark etmez. Her zaman öğrencinin yararını düşünmek zorundayım. Bu arada ben Psikolojik Danışmanım =) herkese duyurulur, diğer hesabı yasaklamışlar bundayım artık. Bilginize rica ederim.

Cirixus, 50 dk. önce

DYK vardı, soru çözüyorduk ama kapattılar. Milli egitimde para kalmadı, ne zaman anlayacaksınız ?

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