Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2023 10:42
4/b Memur mu
4/b li olarak görev yapmaktayım kurumda bazı kişiler siz memur değilsiniz diyorlar bunun gerekçesi nedir neye dayanarak böyle bir söylem var acaba

elektrikadam
Şef
11 Ekim 2023 11:10

Memur değilsiniz sözleşmeli personelsiniz.


Eysakara
Aday Memur
11 Ekim 2023 11:34
Memuruz bal gibi,
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