4/b Memur mu

4/b li olarak görev yapmaktayım kurumda bazı kişiler siz memur değilsiniz diyorlar bunun gerekçesi nedir neye dayanarak böyle bir söylem var acaba

4/b li olarak görev yapmaktayım kurumda bazı kişiler siz memur değilsiniz diyorlar bunun gerekçesi nedir neye dayanarak böyle bir söylem var acaba