Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ekim 2023 10:50
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2023 yılı 84 sözleşmeli personel alımı

Merhaba arkadaşlar personel temini aradığımda güvenlik soruşturması devam ediyor bilgisi alıyorum. Mülakatı asil veya yedek olarak kazanan arkadaşlardan işe başlama süreciyle ilgili farklı bir bilgi alan varmı? Teşekkürler.

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Eylül atamaları hk.Güvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.

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