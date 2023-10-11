Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 11:03
Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.

Nedir bu erken kalkma fetişti arkadaş. Ne oluyor erken kalkınca. Kime ne faydası var. El kadar çocuklar karanlıklar içinde kalkıyor aynı karanlık içinde okula gidiyor. Algısı ne zaman açılacak ne zaman sağlıklı öğrenecek bu çocuk ?

Mesai saatleri de düşürülmeli. Teknoloji çağında 8 saat VAKİT DOLDURMA yerine gerçek bir 6 saatlik bir mesai ve okul saati herkes yeter.


melcea
Genel Müdür
11 Ekim 2023 11:35

Ogle arasi kalksa bu da olabilir aslinda.

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