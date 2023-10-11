Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.

Nedir bu erken kalkma fetişti arkadaş. Ne oluyor erken kalkınca. Kime ne faydası var. El kadar çocuklar karanlıklar içinde kalkıyor aynı karanlık içinde okula gidiyor. Algısı ne zaman açılacak ne zaman sağlıklı öğrenecek bu çocuk ?

Mesai saatleri de düşürülmeli. Teknoloji çağında 8 saat VAKİT DOLDURMA yerine gerçek bir 6 saatlik bir mesai ve okul saati herkes yeter.