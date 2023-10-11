Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Ekim 2023 11:14
arkdaslar acilll yardım. Banka avukatı icra için ev arması yapılması diye hakimliğe dilkce yazmıs
Arkadaşlar merhaba. İcrayla ugrasyrm bankanın brii maastan icra kesinti yaptryordu. Diğer banka avukatı bu gün evdeki esyalrın haczi için dilkce vermiş. İhrçtan yeni döndüm kafayı yemek üzereyim evden ne alablrle konu komsuya reizl edckler. Bu konuda yasayan yada bilgi sahibi olanlar lütfen acil yardımcı olrmsnz avukatlara soryrm kimseden bilgi alamdm

E.Kayı Han
Editor
11 Ekim 2023 11:17

Evde iki tv varsa birini sakla, iki buzdolabı varsa birini sakla. Onun dışında bir şey alamaz. Bir de malları yediemin olarak size bırakmayı teklif ederler kabul etmeyin alın götürün deyin. Rahat ve sakin olun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Ağır ceza mahkemesiBekçileri düz memur yaparlar mıPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verEmekli Memura Seyyanen Zam Konusu.sahin kursuLGS ParasıEkip otosu kullanma tazminatı

Sözlük

öteki alemde lazım olur 1 laptop soğutucu 2 evde kalmış zengin,yakışıklı,karizmatik erkek 2 ölmez bir eser 3 divitin 1 şarkılarda geçen ağır sözler 3 kış klişeleri 2 Marina chapman 1 dunganlar 1 iğne oyası aparatı 1

Son Haberler

ÖSYM'nin sınav soruları, yüksek güvenlikli 'kozmik oda'da hazırlanıyorPiyasa Katılımcıları Anketi listesi güncellenecek: İlk sonuçlar 20 Ekim'deÜniversitede servis krizi: Ücretsiz olan servisler ücretli olduIrak: Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına izin vermeyizMilli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'na geldi

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar