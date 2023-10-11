Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Ekim 2023 11:20
KİT Kurumları içinde DHMİ hariç en iyi kurum hangisi

İyi günler herkese önerdiğiniz Kit kurumu var mı varsa neden önerirsiniz


kaanatli
Şube Müdürü
11 Ekim 2023 11:34

bence diğerleri hep aynı

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