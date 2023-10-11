Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ekim 2023 11:47
Atama sayıları ne zaman belli olur

sayılar hekim atamalarından sonra netleşir mi

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