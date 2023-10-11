Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 12:02
Kredi konusunda sıkıntı

Arkadaşlar 2019 yılında çektiğim konut kredisi yasal takibe girdi avukata düştü. Daha sonra avukatla anlaşıp yapılandırma yaptık. Geçen ay da borcumu tamamen bitirdim. Krediyi kapattıktan bir hafta internet üzerinden bir bankaya kredi başvurusu yaptım çıkmadı. Dün findex kredi notumu öğrendim 1620 puan. Yasal takip kapanmış ve borcum kalmamış gözüküyor. Bu durumda nasıl kredi çekebilirim. Bizzat şubeye gidip başvursam iyi olur mu?


cetek
Memur
11 Ekim 2023 12:07

Kredi notunuz yükselmeden çekemezsiniz bu da 2 yıl sürer. Maaş aldığınız bankayı bir deneyin.


Anuşirvann
Genel Müdür
11 Ekim 2023 12:09

Yasal takip kapanmış olsa bile 5 yıla kadar bankalar onu görür. Ayrıca kredi puanın iyiymiş baya. Normalde kredi verilir bu puana. Bence yasal takipten dolayı red edilmiş. Ayrıca İnternet üzeri başvurular çok da sağlıklı değil bence. Çok yüzeysel kalıyor.


Thalesemre
Genel Müdür
11 Ekim 2023 12:11

Kredi notlarından haberin yok galiba. 1620 çok iyi bir not. Benim notum 1400 iken kredi çektim. Ama yasal takibim hiç olmadı.

cetek, 3 saat önce

Kredi notunuz yükselmeden çekemezsiniz bu da 2 yıl sürer. Maaş aldığınız bankayı bir deneyin.


Anuşirvann
Genel Müdür
11 Ekim 2023 12:13

Arkadaş bilmediğiniz konularda yorum yapmak zorunda değilsin. Kredi notun yükselmeden çekemezsin demişsin. 1620 kredi notu zaten yeterince yüksek bir not. Önce bir konu hakkında bilginiz olsun sonra yorum yapın.

cetek, 3 saat önce

Kredi notunuz yükselmeden çekemezsiniz bu da 2 yıl sürer. Maaş aldığınız bankayı bir deneyin.


Qovboypolis01
Şef
11 Ekim 2023 12:49

Hocam findex kredi raporunda da yasal takibe giren kredim gözüküyor zaten. Hatta takibe girdiği tarih ve kapandığı tarih de gözüküyor. 1620 puan kredi notu iyi puan. Zaten 1700 sonrası çok iyi gözüküyor puanlamada. Ama neden kredi çıkmadı şaşırdım.

Anuşirvann, 3 saat önce

Yasal takip kapanmış olsa bile 5 yıla kadar bankalar onu görür. Ayrıca kredi puanın iyiymiş baya. Normalde kredi verilir bu puana. Bence yasal takipten dolayı red edilmiş. Ayrıca İnternet üzeri başvurular çok da sağlıklı değil bence. Çok yüzeysel kalıyor.


xyzs
Şef
11 Ekim 2023 13:03

Bende aynı durumdaydım martta borcum bitti mayısta araç kredisi çektim on gün öncede ufak miktar tüketici kredisi çektim. Maaş bankamın vermediği krediyi iş bankası 1000 puan ile verdi. İş bankasını denemenizi tavsiye ederim. İnternetten çok sık başvuru yapmayın otomatik red yersiniz. Hatta tek başvuru kanalınız şubeler olsun internetten asla başvurmayın. Kredi kartınız varsa bir kaç ay kullanın düzenli ödeyin. Kredi kartınızın limitinin tamamını kullanmayın ekstre döneminde toplam limitin en fazla yüzde 60 kadarını kullanın. Bankalar bunu referans alacaktır. Tekrar çok geçmiş olsun.


Peliniin
Şef
11 Ekim 2023 13:04

Kredi notunu etkileyen bir çok şey var, kredi kartı borcunuzu geç yatırmak da etkiliyor, geliriniz de etkiliyor, başka krediniz varsa etkiliyo, kirada oturmanız etkiliyor gibi gibi...


Aksak bey
Şube Müdürü
11 Ekim 2023 13:04

2 sene az 20 sene beklemesi lazım. 1620 puan mi zaten. 16.200 olması lazım puanı.

cetek, 3 saat önce

Kredi notunuz yükselmeden çekemezsiniz bu da 2 yıl sürer. Maaş aldığınız bankayı bir deneyin.


Qovboypolis01
Şef
11 Ekim 2023 13:35

Kredi kartım da yok üstümde kayıtlı başka kredi de yok. Ev de bana ait. Puanım da findexe göre iyi seviyede. Ama internetten kredimi kapattıktan bir hafta sonra başvuru yaptım red yedim. Normalde 1620 puan iyi bir puan.

Peliniin, 2 saat önce

Kredi notunu etkileyen bir çok şey var, kredi kartı borcunuzu geç yatırmak da etkiliyor, geliriniz de etkiliyor, başka krediniz varsa etkiliyo, kirada oturmanız etkiliyor gibi gibi...


E.Kayı Han
Editor
11 Ekim 2023 14:00

Şubeye giderseniz yardımcı olurlar. Puanınız gayet iyi.

Qovboypolis01, 1 saat önce

Kredi kartım da yok üstümde kayıtlı başka kredi de yok. Ev de bana ait. Puanım da findexe göre iyi seviyede. Ama internetten kredimi kapattıktan bir hafta sonra başvuru yaptım red yedim. Normalde 1620 puan iyi bir puan.


Peliniin
Şef
11 Ekim 2023 14:21

Kredi kartınızın olmaması iyi bir şey değil düşündüğünüz gibi, şöyle düşünün hakkkınızda veri alabilecekleri bir şey yok, bir kez kredi almış onda da takibe takılmışsınız başka veri yok, değerlendirme düşündüğünğz gibi hiç hatcama yapmama üzerinden değil, bol bol harcama üzerinden olumlu değerlendiriliyor

Qovboypolis01, 1 saat önce

Kredi kartım da yok üstümde kayıtlı başka kredi de yok. Ev de bana ait. Puanım da findexe göre iyi seviyede. Ama internetten kredimi kapattıktan bir hafta sonra başvuru yaptım red yedim. Normalde 1620 puan iyi bir puan.


Qovboypolis01
Şef
11 Ekim 2023 14:41

Daha önce kart kulllandım tabiki. Ayrıca başka krediler de kullandım. Yani ilk defa bankalarla muhatap değilim. Ayrıca borcumun olmaması bankalar açısından iyi. Borç yükü çoksa kredi çıkma olasılığı düşer diye biliyorum. Kredi geçmişim yoksa puanım nasıl 1620 oluyor?

Peliniin, 26 dk. önce

Kredi kartınızın olmaması iyi bir şey değil düşündüğünüz gibi, şöyle düşünün hakkkınızda veri alabilecekleri bir şey yok, bir kez kredi almış onda da takibe takılmışsınız başka veri yok, değerlendirme düşündüğünğz gibi hiç hatcama yapmama üzerinden değil, bol bol harcama üzerinden olumlu değerlendiriliyor


YorgoFerso
Aday Memur
11 Ekim 2023 14:46

Yani çok düşünmenize gerek yok internet bankacılığı algoritma ile kredi veriyor anlık basit bilgileri kontrol ederek uygunsa direkt onaylar ve belli bir limiti vardır diğer türlü şubeden halletmeniz daha sağlıklı hatta tavsiyem islemlerinizi hep şubeden yapın internet bankaciliginda bahsedilmeyen kampanyalari subekerden ogrenebilirsiniz , gidin detaylica incelerler onay verir kredinizi alirsiniz.

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