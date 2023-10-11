Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 12:03
LGS Sınav Ücreti

Arkadaşlar bir gelişme var mı? 5 aya yaklaştı ama hala ücretler yatmadı.


maverick3025
Aday Memur
11 Ekim 2023 13:50

ödenek bekleniyormus sanırım seneye ancak yatar alınacak para pul oldu bu arada


2ven
Aday Memur
11 Ekim 2023 13:52

bizim 3 kuruşa ödenek yok ama müteahhitlere yapılan ödemeler anlık gidiyor

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