Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


11 Ekim 2023 12:10
Kurumlar hk. bilgi.

Merhabalar. Bir üniversitede 9 yıllık büro personeliyim. Kurumumuzun muvafakat verme durumu söz konusu. Hazır yönetim böyle bir konuda yardımcı oluyorken farklı bir kuruma geçebilir miyim diye düşünüyorum.

DSİ, Karayolları, Tarım vs. çalışma şartları ve koşulları nasıldır. Mesaiye çok kalınır mı? Maaş konusunda üniversitede çalıştığım için en düşük memur maaşını alıyorum zaten ek ödeme olmadan. O yüzden her türlü diğer kurumlar benden yüksek veriyordur. Çalışma koşulları açısından bilgilerinizi rica ediyorum sizlerden.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
11 Ekim 2023 12:20

Karayollarını bilmiyorum ama DSİ ya da Tarım Bakanlığında üniversitedekinden farklı maaş almazsınız. Karayollarının statü farkı nedeniyle başka ekstra ödemeleri olabilir.

İş olarak DSİ ya da Tarım Bakanlığında mesai olmaz. Günlük normal mesai saatlerine uyulur. Yapılan iş görev yapılan birime göre değişir.

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