KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


11 Ekim 2023 12:14
82 puanla tds
bu haziran ayında tds den mezun olacağım. puanım 82 ama muhtemelen alım olmayacak veya yetişemeyeceğim muhtemelen. 2024 kpss den de 82 83 civarında puan alsam tds den atanma şansımız var mı ?

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