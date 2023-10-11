82 puanla tds

bu haziran ayında tds den mezun olacağım. puanım 82 ama muhtemelen alım olmayacak veya yetişemeyeceğim muhtemelen. 2024 kpss den de 82 83 civarında puan alsam tds den atanma şansımız var mı ?

bu haziran ayında tds den mezun olacağım. puanım 82 ama muhtemelen alım olmayacak veya yetişemeyeceğim muhtemelen. 2024 kpss den de 82 83 civarında puan alsam tds den atanma şansımız var mı ?