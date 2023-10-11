Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ekim 2023 12:20
Yeşil pasaport

3\1 e düştüm yeşil pasaport için ne yapmam gekıyor eşim ve cocuklarım için de alacagım. nufustan randevu aldım baska ne yapmam gerekıyor. yazarsanız sevınırım


afilun
Memur
11 Ekim 2023 13:31

İl sağlık müdürlüğünden kendiniz ve diğer aile fertlerinin için evrak almanız gerekiyor. Yalnız sizin gitmeniz yeterli. Onların kimliklerinide yanınızda bulundurunuz. Sonra sadece defter bedeli olarak 500 lira civarında siz ve her bir aile üyeleri için TC kimlik no ile ödeme yapın. Nüfus müdürlüğüne tüm aile üyeleri ve fotoğrafları ile birlikte gidip işlemi tamamlayın.


ode_ode
Şef
11 Ekim 2023 13:50

teşekkürler. Babam vefat ettiği için annem de benım lıstemde görünüyor nüfusta annem için de yeşil pasaport alabılıyor muyum bılıyor musunuz

afilun, 1 saat önce

İl sağlık müdürlüğünden kendiniz ve diğer aile fertlerinin için evrak almanız gerekiyor. Yalnız sizin gitmeniz yeterli. Onların kimliklerinide yanınızda bulundurunuz. Sonra sadece defter bedeli olarak 500 lira civarında siz ve her bir aile üyeleri için TC kimlik no ile ödeme yapın. Nüfus müdürlüğüne tüm aile üyeleri ve fotoğrafları ile birlikte gidip işlemi tamamlayın.

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