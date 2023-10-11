Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Ekim 2023 12:50
Turksat personel alımı

Merhaba arkadaşlar. Turksat a daha önce başvuruda bulunan, mülakata katılan arkadaşlar varsa yardımcı olabilir mi?

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