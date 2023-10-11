Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Ekim 2023 13:02
başarı belgesi
3 defa başarı belgesi ve üstün başarı belgesi alan polis memuruna ödül var mı varsa ne kadar ?

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