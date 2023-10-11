Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 13:08
Aile Birliği/Eş Durumu Tayin

Kadrolu ve sözleşmeli çalışan, eş durumu tayini yapmak isteyip yapamayanlara yönelik bir çalışma yapılabilir mi? Aile birliği sağlanamıyor, evlenmek isteyen gençlerin eli kolu bağlanıyor.

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