Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


11 Ekim 2023 13:09
İkamet değişikliği

Arkadaşlar 1 ekimde ikamet değişikliği yasaklanmış

Yeni geçtiğim lojmana ikametimi alamaz mıyım

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