KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Ekim 2023 13:45
Kpss Lise ve Kpss A Grubu

Merhaba arkadaşlar benim KPSS Ortaöğretim 2022 puanım var ve bu sene lisans mezunu olup KPSS A grubu puanı aldım. Belediyelerin açtığı lise mezunu ve ortaöğretim 2022 puanı isteyen ilanlara başvuru yapabilir miyim yoksa puanım yandı mı?

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