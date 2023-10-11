Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2023 14:10
Yeni başlayan zabıt katibi banka promosyonu alır mı ?

Herkese merhaba, şu anki alımlarda zabıt katipliğini kazandım da başladığımızda banka promosyonu alabiliyor muyuz ? Bildiğim kadarıyla vakıfbank ile 2022 yılında 3 yıllık sözleşme ile anlaşıldı ancak kalan 2 yıl için bizler de promosyan alabilecek miyiz ? Yoksa 2 yıl sonra mı banka promosyonu alabileceğiz ?

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