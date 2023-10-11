Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


11 Ekim 2023 14:26
DSİ 4D Daimi İşçi Nakil

Merhabalar arkadaşşar ,

Dsi işçiler engelli raporu ya da eş durumundan dolayı nakil olabiliyolar mı süre şartı var mıdır ?

Tarım ve orman bakanlığı genelgesinde süre şartına tabi olmaz diyor fakat personel şubedekiler karşılıklı muvafakatnameyle olur diyolar

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