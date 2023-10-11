Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


11 Ekim 2023 14:36
4/B li personel eğitim hakkı

Herkese iyi günler ben bir üniversitede 4/bli bir destek personel olarak çalışmaktayım. Yılım dolmadığı için izin hakkım yok ama aynı zamanda 4.sınıf bir üniversite öğrencisiyim ve sınavalarım yirmi günü aşkın sürüyor nasıl izin alabilirim lütfen bir yol gösterin

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