Kurum değiştiren bir daha değiştirebilir mi?

İyi çalışmalar arkadaşlar. Çalıştığım kurum üst kadroya geçmeden muvafakat vermek istemiyor. Çalışmak istediğim yerde kendi ünvanım ile denk kadroda. Üst kadroya geçebileceğim bir kuruma geçtikten sonra ordan asıl geçmek istediğim kuruma geçişte belli bir süre çalışma şartı var mı ?

Belki biraz karışık yazmış olabilirim ama özeti şu kurum değiştirirken mevcut kurumda çalışma süre şartı varmıdır ?