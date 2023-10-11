Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2023 14:50
Cte Üds Elektrik Teknisyenler mülakata kalanlar 2023-2024

Arkaşadaşlar malumunuz elektrik teknisyenligi sınavı kazananlar olarak kasımda 2023 de mülakata girecegiz .Mülakat sonrası yerler belli olucak sizce alımlar da nereler olur yada hangi kurumlarda elektrik teknisyeni açıgı var.

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