Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 14:53
Temmuz il dışı hakkında
3 yıl şartı sağlandı mı başka bi unsurun sağlanmış olmasına gerek var mı il dışına başvurmak için. ben kısa bi dönem ücretsiz izne ayrıldım bı engel teşkil etmiyor değil mi yazınki il dışı için.

Peliniin
Şef
11 Ekim 2023 14:59

Ücretsiz izin hizmet sürenizden sayılmaz, 3 yılı onu dahil ederek hesapladıysanız çok üzgünüm ama tayin isteyemezsiniz


a.afifee
Aday Memur
11 Ekim 2023 15:01
ücretsiz izni dahil etmeyerek sordum. şu an 3 yılımın dolmasına 2 ya da 3 ay var. ücretsiz izin almış olmak sıkıntı teşkil eder mi o kafama takıldı hocam
Peliniin, 3 saat önce

Ücretsiz izin hizmet sürenizden sayılmaz, 3 yılı onu dahil ederek hesapladıysanız çok üzgünüm ama tayin isteyemezsiniz


impatient112
Şef
11 Ekim 2023 15:03

Sözleşmeli öğretmenseniz 4 yıl doldurmuş olmanız lazım. Eğer kadroluysanız, bulunduğunuz ilde 3 yılı doldurmuş olmanız yeterli. İzinler engel teşkil etmez. Norm fazlasıysanız 3 yılı bile beklemek zorunda değilsiniz.

a.afifee, 3 saat önce
ücretsiz izni dahil etmeyerek sordum. şu an 3 yılımın dolmasına 2 ya da 3 ay var. ücretsiz izin almış olmak sıkıntı teşkil eder mi o kafama takıldı hocam

a.afifee
Aday Memur
11 Ekim 2023 15:06
tamamdır hocam rahatladım, durduk yere kafama takılmıştı çünkü. peki il içi yapılan görevlendirmeler il dışı tayini etkiliyor mu? yani bu 3 yılı illaki aynı okulda mı tamamlamak lazım, aynı ilde farklı okullarda 3 yılı tamamlamak il dışına engel teşkil eder mi
impatient112, 3 saat önce

Sözleşmeli öğretmenseniz 4 yıl doldurmuş olmanız lazım. Eğer kadroluysanız, bulunduğunuz ilde 3 yılı doldurmuş olmanız yeterli. İzinler engel teşkil etmez. Norm fazlasıysanız 3 yılı bile beklemek zorunda değilsiniz.


melcea
Genel Müdür
11 Ekim 2023 17:36

Ayni ilde farkli okullar olur.

a.afifee, 3 saat önce
tamamdır hocam rahatladım, durduk yere kafama takılmıştı çünkü. peki il içi yapılan görevlendirmeler il dışı tayini etkiliyor mu? yani bu 3 yılı illaki aynı okulda mı tamamlamak lazım, aynı ilde farklı okullarda 3 yılı tamamlamak il dışına engel teşkil eder mi

a.afifee
Aday Memur
11 Ekim 2023 17:37
teşekkürler hocam bilgi için.
melcea, 2 dk. önce

Ayni ilde farkli okullar olur.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğrencilerim beni ciddiye almıyor.Branş Öğretmenleri Mutlaka Eğitime ve Sınava Tabii TutulmalıMemurluktan öğretmenliğe geçmek doğru olur tavsiye verir misiniz?Öğretmenlere Klüp ve Sınıf Rehberlik Ek DersiGörevlendirme yardımRehberlik servisleri kaldırılsınSınıf rehber öğretmenliğiOkullardaki Yazılı Sınav Kağıtlarının Fotokopi Ücretini Kim Karşılar?Okulunuzdaki öğretmenler ile ilgili düşünceniz nedir?Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

iğne oyası aparatı 1 Bugün olanlar 5 şarkılarda geçen ağır sözler 3 divitin 1 güne bir söz bırak 4 müstakbel 1 herkesi kendin gibi sanmak 1 evde kalmış zengin,yakışıklı,karizmatik erkek 2 heykel 1 Har megido 1

Son Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kastamonu'daki Mahmut Bey Camisi'ni ziyaret ettiBüyükçekmece'de devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldüAFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı'Köylerimizdeki çelik evleri birkaç ay içinde bitireceğiz''81 ilde CHP uhdesinde 'Basın Özgürlüğü Ofisi' kurulacak'

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar