Temmuz il dışı hakkında

3 yıl şartı sağlandı mı başka bi unsurun sağlanmış olmasına gerek var mı il dışına başvurmak için. ben kısa bi dönem ücretsiz izne ayrıldım bı engel teşkil etmiyor değil mi yazınki il dışı için.

3 yıl şartı sağlandı mı başka bi unsurun sağlanmış olmasına gerek var mı il dışına başvurmak için. ben kısa bi dönem ücretsiz izne ayrıldım bı engel teşkil etmiyor değil mi yazınki il dışı için.