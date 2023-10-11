Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 15:06
Fiyatlar düşüşe geçmeyen, enflasyon düşmeye başlamıştır.hayırlı olsun.

https://www.memurlar.net/haber/1079151/market-zincirlerinden-indirim-karari.html

bu haberden görüleceği üzere enflazyon düşüşe geçmeye başlamışdır. artık enflazyon farkı istemezük. memur enflazyon farkı istemiyor. duyun bizi.


zzebercett
Aday Memur
11 Ekim 2023 16:38

'Türkiye'deki enflasyonu kalıcı hale getiren yüksek kar marjlarıdır' Peki enflasyona ivme katan, ye

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