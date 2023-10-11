KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


11 Ekim 2023 15:12
Yurt dışında mühendislik okumak

Ben 2 yıllık mezunum bunu yurt dışında 4'e tamamlamak istiyorum. Bu mümkün mü? Sınavsız olarak.

Çok Yazılan Konular

THY Take Off Jr. 2023

Sözlük

öteki alemde lazım olur 2 türk futbolunun en beyefendi futbolcuları 1 Kendin olmaya cesaret etmek 1 ilişmek 1 iğne oyası aparatı 1 natalia grace olayı 1 laptop soğutucu 2 malzemeden çalmak 1 kış klişeleri 2 espiyonaj 1

Son Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kastamonu'daki Mahmut Bey Camisi'ni ziyaret ettiBüyükçekmece'de devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldüAFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı'Köylerimizdeki çelik evleri birkaç ay içinde bitireceğiz''81 ilde CHP uhdesinde 'Basın Özgürlüğü Ofisi' kurulacak'

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar