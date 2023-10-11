Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 16:30
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Unvanı İçin Sınava Başvuruda Bulunanlar İle Sınavdan Muaf Olanların Ba

MEB Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Unvanı İçin Sınava Başvuruda Bulunanlar İle Sınavdan Muaf Olanların Başvuru Sonuçları https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?hata=10020180&SINAV_ID=BC4EBE2AD846DCBC405E94B70124C01D jınkınden gorulebiliyor,, ben muafiyet basvurumda bulundugum halde lınkte basvurunuz yok yazıyor sızde nasıl arkadaslar


kozmiktarihci
Şube Müdürü
11 Ekim 2023 16:47

Aynı


kozmiktarihci
Şube Müdürü
11 Ekim 2023 16:52

Arkadaşlar bu link bakanlık dışındakiker için dikkatli okursanız...Kendi Mebbis sayfamızda onaylar var.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapanlar, başvuru değerlendirme sonuçlarını kendi kişisel MEBBİS sayfalarından öğrenebilecek.

Bakanlığımız dışındaki kurumlarda görev yapanlar ise başvuru sonuçlarını http://meb.ai/heHlxU adresinden öğrenebilecek.


Esraxxxx
Aday Memur
11 Ekim 2023 17:37

mebbisde nereden giriyoruz bulamadım da ben

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