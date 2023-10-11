Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 16:39
Eyyy Exeterin adami Mehmet Simsek

?Türkiye?deki enflasyonu kalıcı hâle getiren yüksek kâr marjlarıdır?

Peki enflasyona ivme katan, yeni ekonomi yönetiminin iddia ettiği

gibi ücret zammı mı? İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman burada dikkat

edilmesi gerekenleri daha önce soL?a verdiği röportajda şöyle sıralıyor:

?İlk olarak döviz kuru artıyor, ithal girdilere bağımlı bir

üretim modeli var ve ithal girdilere bağımlı olunca kur her arttığında

akaryakıt gibi kalemler de artıyor. İthal girdilerin fiyatı artmasa bile

lira bazındaki fiyatlar döviz kuru sebebiyle artmaya devam ediyor yani

sektörel fiyat artışlarına neden oluyor.

İkinci olarak sebep yüksek kâr oranları. Bankacılık sektörü yüzde

400 kâr etti mesela. Türkiye?deki enflasyonu kalıcı hâle getiren, bunu

sürekli yüksek tutan mekanizmaların başında maliyetlerin yanı sıra

yüksek kâr marjları var. Dolayısıyla ?enflasyonun sebebi asgari ücret

artışlarıdır? gibi bir söylem hiçbir veriyle örtüşmüyor.?

Araştırmaya göre İSO 500?de üretimden

satışlar 2022 yılında yüzde 119 oranında artarak 2 trilyon 48 milyar

liradan 4 trilyon 485 milyar liraya çıktı. İlk 50 firmanın ağırlığı

yüzde 52?ye, ilk 100 firmanın ağırlığı ise yüzde 65?e yükseldi. Yani

büyük olan büyük kazandı. Yine vergi öncesi kâr ve zarar toplamı yüzde 121 artarak 219 milyar lira kârdan 485 milyar lira kâra yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre,

sektörde faaliyet gösteren bankaların toplam net kârı 2022 yılının

tamamında yüzde 366 artışla 433,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çok Yazılan Konular

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemur ve memur emeklilerine müjde gelecekTahmini Ocak ZammıKredi konusunda sıkıntıMehmet Şimşek AçıklamaEmekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktıMeğerse kazanım maddeleri doğru imişMemur ve Memur Emeklisi maaşları hakkında bilgilendirmeOcakta oran %55 olur mu?

Sözlük

kış klişeleri 2 ne izledim ben dedirten filmler 3 bu mümkün olabilir mi 1 wordpress 1 pamunda 1 bu güldüğünüz şeyler benim dramım 1 ölmez bir eser 2 sözlük yazarlarının asosyal olması 5 çoban boşluğu 1 öteki alemde lazım olur 2

Son Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kastamonu'daki Mahmut Bey Camisi'ni ziyaret ettiBüyükçekmece'de devrilen otomobildeki üniversite öğrencisi öldüAFAD Başkanı Memiş: 180 bin konutun ihalesi yapıldı'Köylerimizdeki çelik evleri birkaç ay içinde bitireceğiz''81 ilde CHP uhdesinde 'Basın Özgürlüğü Ofisi' kurulacak'

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar