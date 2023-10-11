Eyyy Exeterin adami Mehmet Simsek

?Türkiye?deki enflasyonu kalıcı hâle getiren yüksek kâr marjlarıdır?
Peki enflasyona ivme katan, yeni ekonomi yönetiminin iddia ettiği
gibi ücret zammı mı? İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman burada dikkat
edilmesi gerekenleri daha önce soL?a verdiği röportajda şöyle sıralıyor:
?İlk olarak döviz kuru artıyor, ithal girdilere bağımlı bir
üretim modeli var ve ithal girdilere bağımlı olunca kur her arttığında
akaryakıt gibi kalemler de artıyor. İthal girdilerin fiyatı artmasa bile
lira bazındaki fiyatlar döviz kuru sebebiyle artmaya devam ediyor yani
sektörel fiyat artışlarına neden oluyor.
İkinci olarak sebep yüksek kâr oranları. Bankacılık sektörü yüzde
400 kâr etti mesela. Türkiye?deki enflasyonu kalıcı hâle getiren, bunu
sürekli yüksek tutan mekanizmaların başında maliyetlerin yanı sıra
yüksek kâr marjları var. Dolayısıyla ?enflasyonun sebebi asgari ücret
artışlarıdır? gibi bir söylem hiçbir veriyle örtüşmüyor.?
Araştırmaya göre İSO 500?de üretimden
satışlar 2022 yılında yüzde 119 oranında artarak 2 trilyon 48 milyar
liradan 4 trilyon 485 milyar liraya çıktı. İlk 50 firmanın ağırlığı
yüzde 52?ye, ilk 100 firmanın ağırlığı ise yüzde 65?e yükseldi. Yani
büyük olan büyük kazandı. Yine vergi öncesi kâr ve zarar toplamı yüzde 121 artarak 219 milyar lira kârdan 485 milyar lira kâra yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre,
sektörde faaliyet gösteren bankaların toplam net kârı 2022 yılının
tamamında yüzde 366 artışla 433,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
?Türkiye?deki enflasyonu kalıcı hâle getiren yüksek kâr marjlarıdır?
Peki enflasyona ivme katan, yeni ekonomi yönetiminin iddia ettiği
gibi ücret zammı mı? İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman burada dikkat
edilmesi gerekenleri daha önce soL?a verdiği röportajda şöyle sıralıyor:
?İlk olarak döviz kuru artıyor, ithal girdilere bağımlı bir
üretim modeli var ve ithal girdilere bağımlı olunca kur her arttığında
akaryakıt gibi kalemler de artıyor. İthal girdilerin fiyatı artmasa bile
lira bazındaki fiyatlar döviz kuru sebebiyle artmaya devam ediyor yani
sektörel fiyat artışlarına neden oluyor.
İkinci olarak sebep yüksek kâr oranları. Bankacılık sektörü yüzde
400 kâr etti mesela. Türkiye?deki enflasyonu kalıcı hâle getiren, bunu
sürekli yüksek tutan mekanizmaların başında maliyetlerin yanı sıra
yüksek kâr marjları var. Dolayısıyla ?enflasyonun sebebi asgari ücret
artışlarıdır? gibi bir söylem hiçbir veriyle örtüşmüyor.?
Araştırmaya göre İSO 500?de üretimden
satışlar 2022 yılında yüzde 119 oranında artarak 2 trilyon 48 milyar
liradan 4 trilyon 485 milyar liraya çıktı. İlk 50 firmanın ağırlığı
yüzde 52?ye, ilk 100 firmanın ağırlığı ise yüzde 65?e yükseldi. Yani
büyük olan büyük kazandı. Yine vergi öncesi kâr ve zarar toplamı yüzde 121 artarak 219 milyar lira kârdan 485 milyar lira kâra yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre,
sektörde faaliyet gösteren bankaların toplam net kârı 2022 yılının
tamamında yüzde 366 artışla 433,5 milyar TL olarak gerçekleşti.