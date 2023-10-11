Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 16:50
Refah Payı Açıklaması !!!

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu gün grup toplantısında yaptığı açıklmada Emeklililerimize ve çalışanlarımıza enflasyon farkı yanında refah payını içersen düzenlemeyi yıl başında yapacağız" diye bir açıklama yaptı,

Çalışanlar olarak refah payını memurlar da alır mı acaba ben peki beklemiyorum ama bu açıklama bir beklentiye soktu.


C.Z.c.z
Şef
11 Ekim 2023 17:15

Refah payını yüzde 5 bile olsa ben olacağını düşünüyorum


ogretmenadayi22
Memur
11 Ekim 2023 17:18
Tüik i 45 çıkarttırırlar 5 de refah verirler 50 hayırlı olsun
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