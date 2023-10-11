Refah Payı Açıklaması !!!

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu gün grup toplantısında yaptığı açıklmada Emeklililerimize ve çalışanlarımıza enflasyon farkı yanında refah payını içersen düzenlemeyi yıl başında yapacağız" diye bir açıklama yaptı,

Çalışanlar olarak refah payını memurlar da alır mı acaba ben peki beklemiyorum ama bu açıklama bir beklentiye soktu.