Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


11 Ekim 2023 18:17
Hem Kredi Çekip Hem Para Kazanmak Mümkün mü?

Geçen gün aklıma böyle bir soru takıldı. ben kredi çekerek aslında bankaya bir kazanç sağlıyorum peki ben çektiğim krediden ekstra kazanç sağlayabilirmiyim derken dur dedim google amcaya bir sorayım tabi karşıma net bir cevap çıkmadı neyse farklı aramlar yaptım nihayet bir sonuca ulaştım. İhtiyaç kredisi çekmeden önce desenseversin.com?a girip bir ailenizden birini üye yapıyorsunuz arkadaşlar sonra site size bir kod veriyor. O kodu bankadan kredi çekerken veriyorsunuz. Siz kredinizi çektiten sonra size referans olan kişinin hesabına 500tl yatıyor.


Elif Say
11 Ekim 2023 18:41

dediğin gibiyse sistem güzel ama denemek lazım gerçek mi değil mi?


kapadocia
Aday Memur
11 Ekim 2023 20:06

Ben o detayı yazmayı unutmuşum konu uzun olunca aklımdan çıkmış :) site güvenilir ben kredi çekerken eşimin adına hesap açtım kredimi çektim 1 hafta sonra para hesabımdaydı.

Elif Say, 2 saat önce

dediğin gibiyse sistem güzel ama denemek lazım gerçek mi değil mi?

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