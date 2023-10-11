Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 18:29
ders dışı egzersiz
merhaba. ders dışı egzersiz çalışmasında dönem içerisinde bazı çocuklar ayrılıyor, bazı çocuklar sonradan katılıyor. yani en başta ilçeye onaylatılan liste aynı kalmıyor, sürekli değişiyor. bu değişiklikleri idareye bildirmek gerekir mi?

llfenerli34ll
Memur
11 Ekim 2023 18:32

Veli izin dilekçeleri alındığı ve artık dys uzerinden yollandigi için değiştirme durumu olmuyor

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