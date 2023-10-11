Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ekim 2023 18:45
Mehmet Şimşek'in zam açıklaması

Merhaba arkadaşlar Sayın Mehmet Şimşek burda neyi kastettmiş sizce? Örnek vererek açıklayacak olan var mı?

Dar ve sabit gelirlileri enflasyona ezdirmeme sözünü tekrarlayan Bakan Şimşek, 2024'ten itibaren ücret ayarlamalarının hedef enflasyona göre olması gerektiğini, oluşacak farkın zaten hükümet taahhüdü olarak ödeneceğini açıkladı.


volkanv38
Genel Müdür
11 Ekim 2023 18:53

Biz memurların toplu sözleşmesi var o nedenle bizi ilgilendirmiyor ancak asgari.ücretliyi.biraz üzecek gibiler. Örneğin gelecek sene enflasyon hedeflemesi %40 diyip %5 de refah payı verip 2024 yılı toplamı için %45 zam yapacaklar. Diyecekler ki 2024 de 45 üzeri çıkarsa diğer sene telafi edeceğiz. Asgari ücretin 16500 tl olacağı söylentileri var.


yiiit1356
Genel Müdür
11 Ekim 2023 19:04
Bu üzmüş halleri mi?
volkanv38, 1 saat önce

Biz memurların toplu sözleşmesi var o nedenle bizi ilgilendirmiyor ancak asgari.ücretliyi.biraz üzecek gibiler. Örneğin gelecek sene enflasyon hedeflemesi %40 diyip %5 de refah payı verip 2024 yılı toplamı için %45 zam yapacaklar. Diyecekler ki 2024 de 45 üzeri çıkarsa diğer sene telafi edeceğiz. Asgari ücretin 16500 tl olacağı söylentileri var.


volkanv38
Genel Müdür
11 Ekim 2023 19:22

Evet sen bir memur olarak 22 bin maaşın üstüne ocakta %50 temmuzda %15 zam alıp maaşın 38 bin olurken asgari 16,5 olarak. Arada 2,3 kat olacak asgari ücretli için üzücü.

yiiit1356, 1 saat önce
Bu üzmüş halleri mi?

yiiit1356
Genel Müdür
11 Ekim 2023 19:25
eskiden 3-4 kattı? Bir de mesele memura göre maaşı mi? biz de özel sektörde çalıştık, sınava girip kendimizi kurtardık. onlar da deneyebilir.
volkanv38, 50 dk. önce

Evet sen bir memur olarak 22 bin maaşın üstüne ocakta %50 temmuzda %15 zam alıp maaşın 38 bin olurken asgari 16,5 olarak. Arada 2,3 kat olacak asgari ücretli için üzücü.


StajyerAIM
Memur
11 Ekim 2023 19:29

Oldu o zaman, o asgari ücretliler evlerine yakın yerlerde sıfır masrafla okul okumadan en azından 4 yıl boyunca birikim yapıyor. Diğer tarafta memur da okuduğunun yanında yüksek performans gösteriyor ki atanıyor, yetmiyor bir de üstüne memleketinden uzak yerlere atanarak fahiş kiralar ödüyor. İlk atandığındaeline kalan o asgari ücretlinin eline kalan bile olmuyordur ki 4 yıl boyunca yaptığı birikim de diğerinin cebine kaldı. Ne anlatıyorsun? Okumayı bu kadar değersizleştirmeyin, uzun vadede dönüp dolaşıp bizi etkiler, yapmayın.

volkanv38, 50 dk. önce

Evet sen bir memur olarak 22 bin maaşın üstüne ocakta %50 temmuzda %15 zam alıp maaşın 38 bin olurken asgari 16,5 olarak. Arada 2,3 kat olacak asgari ücretli için üzücü.


volkanv38
Genel Müdür
11 Ekim 2023 19:41

Birincisi hiçbir zaman en düşük memur maaşı asgari ücretin üç katı olmadı son on yılda hiç 2 katı bile olmadı. İkincisi bana neden asgari ücret okusun kurtarsın diyorsun anlamadım alakasını beni neden ilgilendiyor bende memurum ve bi durum tespiti yapıyorum.

yiiit1356, 47 dk. önce
eskiden 3-4 kattı? Bir de mesele memura göre maaşı mi? biz de özel sektörde çalıştık, sınava girip kendimizi kurtardık. onlar da deneyebilir.

yiiit1356
Genel Müdür
11 Ekim 2023 20:09
tamam da sen de neden bana "sen şu kadar alırken onlar bu kadar olacak şu kadar kat olacak arada" diyorsun onu anlamadım. ve bunun onlar için üzücü olduğunu belirliyorsun ayrıca sebep ne? Ben ilk baş şunu demek istedim: demek ki mehmet şimşek çok zam yapmayacağız demese yüzde 70 mi alacaklardı?
volkanv38, 31 dk. önce

Birincisi hiçbir zaman en düşük memur maaşı asgari ücretin üç katı olmadı son on yılda hiç 2 katı bile olmadı. İkincisi bana neden asgari ücret okusun kurtarsın diyorsun anlamadım alakasını beni neden ilgilendiyor bende memurum ve bi durum tespiti yapıyorum.

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