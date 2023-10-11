Mehmet Şimşek'in zam açıklaması

eskiden 3-4 kattı? Bir de mesele memura göre maaşı mi? biz de özel sektörde çalıştık, sınava girip kendimizi kurtardık. onlar da deneyebilir.

eskiden 3-4 kattı? Bir de mesele memura göre maaşı mi? biz de özel sektörde çalıştık, sınava girip kendimizi kurtardık. onlar da deneyebilir.