Sözleşme Yenileme Dönemi

Merhabalar,

2019'lu uzman çavuşum.Bildiğiniz üzere bu sene sonu sözleşme bitiyor.Ancak ben birkaç ay önce geçirdiğim bir rahatsızlıktan ötürü ameliyat oldum.Rahatsızlık Volvulus yani bağırsak düğümlenmesi.Acile sevk edilip ameliyata alındım ve uyandığımda bana "Total kolektomi" yapıldığını öğrendim.Yani kalın bağırsağın tamamının alınması işlemi.Ameliyatı yapan doktor bana 1 ay rapor vererek "1 aya birşeyin kalmaz birliğine katılırsın" dedi.Açıkçası bu bana baştan savma bir cevap gibi geldi çünkü karnımda boydan boya bir kesik var ve bunun 1 ayda iyileşmeyeceğinin farkındaydım.Zaten devlet hastanesi olduğu için pek ilgilenilmedide.1 ayın sonunda sadece yaranın kabukları dökülmüş ancak ağrılar devam ediyordu, herhangi bir ağırlık kaldıramıyor ve rahat hareket edemiyordum.Bende tekrar rapor süremi uzatmak için doktora gittim.Bu başka bir doktordu çünkü iyileşmek için ailemin yanına gelmiştim ameliyatı yapan doktor çok uzak bir şehirdeydi.Bu doktor ameliyat kağıdına bakıp bana "sen askerlik yapamazsın" diyince şaşırdım kaldım çünkü ilk doktor öyle dememişti.Sonra sağlık yönetmeliğinde sindirim sistemi hastalıkları kısmında Total kolektomi yazan kısmı buldum.Yönetmelikten pek anlamadığım için sizlerin bilgi ve tecrübenize sormak istiyorum.Ben şuan yara yerindeki ağrı geçtiği için görev yapabileceğime inanıyorum sadece uzun süredir pek fiziksel aktivite yapmadığım için güçten düştüm.Bu ameliyatın hayatımdaki oluşturduğu tek farklılık eskiye göre daha sık tuvalete çıkmak oldu.Bu 3 saatte bir 4 saatte bir bazende 5 saatte bir şeklinde oluyor.Ben bu şekilde sözleşme yenilemek için sağlık raporuna gidersem benim sözleşmem fesih olur mu.Şuanki amacım eğer böyle bir durum olacak ise sözleşme yenilemeden mesleği bir şekilde bitirmek çünkü ödeme yapmam gereken borçlarım var ve alacağım tazminata çok ihtiyacım var.30 gün yıllık iznim duruyor onun sayesinde erkenden ilişiğimi kesebilir miyim.Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.