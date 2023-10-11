Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ekim 2023 19:28
Eğitim-Becayiş

1 sene önce eğitim tayini ile Burdura geldim. Becayiş yapma hakkım var mı ?

Çok Yazılan Konular

Hemsireyim saglik ocagina nasil gecerim?Sağlık Bakanlığı AtamaÜcretsiz izindeyken tayin isteye bilir miyim?3+1 eğitim durumuHemşire nöbet tutamaz raporuAile ve sosyal hizmetlerden sağlık Bakanlığı'na geçiş2023-5 Çkys düşmeyenler Yeşil pasaportSoruşturma sonucuna gore..Anestezi teknikeri becayiş

Sözlük

şarkılarda geçen ağır sözler 3 Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım 3 wordpress 1 heykel 1 malzemeden çalmak 1 klima 1 kış klişeleri 2 Luwak kahvesi 4 en kötü ilk randevu tecrübeleri 2 sözlük yazarlarının asosyal olması 5

Son Haberler

İzmir'in Kınık ilçesinde bir çift evlerinde ölü bulundu'Hakikaten şu güzel evler, herkesin yüzünü güldürecek, yuvalar mutlu olacak'KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesindeİSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü

Editörün Seçimi

Ekim 2023 Enflasyon Tahmini ?Emekli maaşlarına düzenleme dendi ikramiye çıktı3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?Refah Payı Alabilir Miyiz?Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)Memur-Sen 10448 yeni üye söylemiEylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar