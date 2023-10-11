Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2023 19:30
İcra borcum bitti
İcra borcum bankaya bitti ,lakin dosya parasını ödeyip kapatmadığım için 4000 tl eylul 20 sinde hesabımdan kesti,icra dosyam istanbulda aradım icra dairesini açmıyorlar .Para iadesi yapılır mı nasıl bir yol izlemem gerekiyor.Dosya acık olduğu icin bu ayda keserler mi ?

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