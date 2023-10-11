Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ekim 2023 19:30
afad paraları ne oldu ?
deprem bölgesindeki memurlara afad aylık 90 saati geçmemek kaydıyla 6 ay boyunca mesai verecekti ne oldu ?

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Sözlük

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