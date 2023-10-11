deprem bölgesinden doğuya tayin hakki

iyi akşamlar.deprem bolgesi olan ve doğu görevine çevrilen bir ilden burdaki dogu görev süresi dolmadan bu süre içerisinde tayin olarak başka bir dogu iline tayinle gidilebilir mu 2. sark göreviyse yapılan hizmet.

iyi akşamlar.deprem bolgesi olan ve doğu görevine çevrilen bir ilden burdaki dogu görev süresi dolmadan bu süre içerisinde tayin olarak başka bir dogu iline tayinle gidilebilir mu 2. sark göreviyse yapılan hizmet.