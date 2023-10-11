Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Ekim 2023 19:31
deprem bölgesinden doğuya tayin hakki
iyi akşamlar.deprem bolgesi olan ve doğu görevine çevrilen bir ilden burdaki dogu görev süresi dolmadan bu süre içerisinde tayin olarak başka bir dogu iline tayinle gidilebilir mu 2. sark göreviyse yapılan hizmet.

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