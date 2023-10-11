Yardım Talebi (soruşturma)

Arkadaşlar Merhabalar ben Hizmetli memuruyum 25 yaşında bir gencim bir gün bir kız öğrenci nöbetçiydi, sabah bana günaydın dedi, ben de nezaketin için teşekkür ederim arkadaşım dedim, ve ona çay ikram ettim Sonra Kız Arkadaş olmak istiyorum. sanmış ve beni ailesine Şikayet etmiş babası okula gelip kızıma bir hizmretli memuru arkadaşlık teklifi etmiş diye sikayet etmiş meb soruşturma kapsamında cuma günü ifademi alacakmış Sosyal medya hesabı almadım, sosyal medya hesabımı da vermedim. herhangi bir zorbalık, taciz veya teklifte bulunmadım. bana bunun bir zararı olur mu savunma hazırladım savunmam su sekilde

savunma

Benden şikayetçi olan öğrenci

bana günaydın dedi, ben de günaydın

Arkadaşım dedim ve

nezaketinden dolayı ona çay ikram ettim.

Sosyal medya hesabı almadım,

sosyal medya hesabımı da vermedim.

herhangi bir zorbalık, taciz

veya teklifte bulunmadım.

Çocukların düşünceleri ne

kadar çocukça ve zalimce olursa olsun onlara karşı herhangi bir suç

işlemediğimi, ailesi ve kızıyla hiçbir ilgimin olmadığını

şikâyetin dikkate alınmaması

ve soruşturmanın durdurulmasını.

Arz/Ederim.