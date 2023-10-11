Her şeyi Devlete Bağlayıp Kulp Bulmayın Artık

Şahsi olarak kimseyi suçlamak istemiyorum ama % kaç artış olursa olsun sırf insanları karamsarlığa sürmek için abuk subuk konuşan bir topluluk var. Öyle ya da böyle kişiden kişiye iyi ya da kötü politikalar izlendi ama şu an M.Şimşek doğru yolda ilerliyor. Piyasa bu denli pahalıysa bunun sorumlusu olarak artık % olarak çok büyük bir paya sahip olan halktır ve her şeyde olmasa da yavaş yavaş fiyatlar düşmeye başlıyor. Tabi bunu etkileyen faktörlerden birisi de kredi faizleri.

Mesela 3 yıl önceki fiyata göre 10 kat artış sağlayan 2. el araba satıcıları, gider olarak gösterilebilecek hiçbir şeye zam gelmezken 3 günde 1 fiyat arttıran esnaf ve ticaretle uğraşan insanlar buna örnek olabilir. Ayriyeten asgari ücretin artışı fiyat artışına sebebiyet vermemeli çünkü zaten geçmiş 6 aya yönelik veriliyor bu zamlar. Gerçi bizim ülkede memur maaşı arttığı için arttıranlar da var sanki kafede, şirketinde memur çalıştırıyormuş gibi. :) En beteri de daha zam alınmadan ilk asgari ücret artıyor diye sonra memur artıyor diye x2 zam koyan şahıslar.