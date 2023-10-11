KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ekim 2023 20:49
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2023 yılı 84 sözleşmeli personel alımı

Merhaba arkadaşlar personel temini aradığımda güvenlik soruşturması devam ediyor bilgisi alıyorum. Mülakatı asil veya yedek olarak kazanan arkadaşlardan işe başlama süreciyle ilgili farklı bir bilgi alan varmı? Teşekkürler.

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