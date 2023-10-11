Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


11 Ekim 2023 21:05
Nakil sınav hakkında
Nakil sınavı için nelere dikkat etmek ve nelere çalışmak gerekiyor imam hatiplik için.

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Sözlük

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