Öğretmen harici herkese para var, bi öğretmene yok!!?

MEB bakanı "EK DERSLERE ZAM" için Maliye Bakanı'na gidiyor, Maliye Bakanı da "EK DERSE YAPILACAK ZAM İÇİN BÜTÇEMİZ YOK" diye geçiştiriyor!!?

Bununla beraber güya Tekin Bakan üzerinden sorumluluğu atmış oluyor, Bakın, ben sizin için uğraştım ama olmadı mesajını veriyor. Herkese bol keseden ver, öğretmene gelince muslukları kes!!?

Kılıçdaroğlu'na inat seçim yatırımı 22.000 sözünü ver, sonra da bu verdiğinden nasıl keserim diye türlü oyunlarla insanları avut, çok acı, yazıklar olsun!!?

Öğretmene niye zam versin ki, zaten amaç eğitimi iyice bitirmek!!?

Eğitimin bitmesi içte/dışta tüm mihrakların istediği şey zaten, bu; onları çok memnun eder!!?

Velhasıl yine Öğretmen sefilliğe mahkûm!?