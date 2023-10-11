Gece Dolaşması

Denk gelemedim dolunaya bir gece olsun Çok denk geldim de, hiç kırmızı kazağım la olmadı

Bir tişörtüm var kırmızılı o da yan çizgili Yan çizgili şişman gösteriyor be kardeşim

İstedim de bakalım hemen ricamız kabul olsa Seyyid Selahattin'den istedim, evliya o dua eder

Allah duaya karşılık ne zaman verirse artık Musa a.s. duası 40 yılda kabul olmuş bakalım

Kırmızı kazak bekliyorum yaklaşık bir aydır Bir de sesimizi duyan olsa, ha duyarlar o ayrı

İsminin anıldığı yere gelirler, kalptende anılsa Ziyaret yaparlar, nasıl oluyor kardeş kalpten

İsmini zikredilmesiyle gelsinler hemencecik Allah vermiş şeytana bile bir iki saniyede o hali

Dünyayı son sürat hızla dolaşma halin, dosta niye vermesin Kırmızı kazağı ne yapacağım biliyor musun kardeşim

Allah nasip ederse Kızıltepe'ye gideceğim Mardin'e Seyda Cami ne gideceğim inşaallah, ziyaret edeceğim

Evvelinde Rahmetli Şeyh Selahattin'in evladını Bak o hayattadır , Şeyh Selahattin'de irşat yetkisi yok

Yani talebe alamıyor manasında, evladı var orada Şeyh Seyyid Mehdi El-Haleli, önce o ona gideyim

Bir ikramına kavuşayım şifadır ikramları şifa Tabi alayım da önce kırmızı kazağımı, giyeyim

Başlayayım nöbet tutmaya, bekleyeyim dolunay akşamını Şartıdır dolunay akşamı tek başına olmak şartı

Kırmızı kazakla tek başına dolaşmak şartı Unutulmaya yüz tutmuş sünnettir kardeşim bu hal

Sahabeden rivayetlidir; Bir gece dolunay var iken tek başına kırmızı kazakla

Görmüştür Peygamber sav efendimizi. Dolunaydan daha nurlu idi Saadetli cemali der

Sahabe Efendimiz nakleder iken Peygamberimizin halini Eee hadi kardeşim kırmızı kazakla dolunayda

Dolaşmaya... dolaşmaya... dolaşmaya.. Yüz şehit sevabı vardır unutmaya yüz tutmuş

Bir Sünneti yaşatmaya çalışana

Barış Sağlam