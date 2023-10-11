Gece Dolaşması
Denk gelemedim dolunaya bir gece olsun Çok denk geldim de, hiç kırmızı kazağım la olmadı
Bir tişörtüm var kırmızılı o da yan çizgili Yan çizgili şişman gösteriyor be kardeşim
İstedim de bakalım hemen ricamız kabul olsa Seyyid Selahattin'den istedim, evliya o dua eder
Allah duaya karşılık ne zaman verirse artık Musa a.s. duası 40 yılda kabul olmuş bakalım
Kırmızı kazak bekliyorum yaklaşık bir aydır Bir de sesimizi duyan olsa, ha duyarlar o ayrı
İsminin anıldığı yere gelirler, kalptende anılsa Ziyaret yaparlar, nasıl oluyor kardeş kalpten
İsmini zikredilmesiyle gelsinler hemencecik Allah vermiş şeytana bile bir iki saniyede o hali
Dünyayı son sürat hızla dolaşma halin, dosta niye vermesin Kırmızı kazağı ne yapacağım biliyor musun kardeşim
Allah nasip ederse Kızıltepe'ye gideceğim Mardin'e Seyda Cami ne gideceğim inşaallah, ziyaret edeceğim
Evvelinde Rahmetli Şeyh Selahattin'in evladını Bak o hayattadır , Şeyh Selahattin'de irşat yetkisi yok
Yani talebe alamıyor manasında, evladı var orada Şeyh Seyyid Mehdi El-Haleli, önce o ona gideyim
Bir ikramına kavuşayım şifadır ikramları şifa Tabi alayım da önce kırmızı kazağımı, giyeyim
Başlayayım nöbet tutmaya, bekleyeyim dolunay akşamını Şartıdır dolunay akşamı tek başına olmak şartı
Kırmızı kazakla tek başına dolaşmak şartı Unutulmaya yüz tutmuş sünnettir kardeşim bu hal
Sahabeden rivayetlidir; Bir gece dolunay var iken tek başına kırmızı kazakla
Görmüştür Peygamber sav efendimizi. Dolunaydan daha nurlu idi Saadetli cemali der
Sahabe Efendimiz nakleder iken Peygamberimizin halini Eee hadi kardeşim kırmızı kazakla dolunayda
Dolaşmaya... dolaşmaya... dolaşmaya.. Yüz şehit sevabı vardır unutmaya yüz tutmuş
Bir Sünneti yaşatmaya çalışana
Barış Sağlam
Gece Dolaşması
Denk gelemedim dolunaya bir gece olsun Çok denk geldim de, hiç kırmızı kazağım la olmadı
Bir tişörtüm var kırmızılı o da yan çizgili Yan çizgili şişman gösteriyor be kardeşim
İstedim de bakalım hemen ricamız kabul olsa Seyyid Selahattin'den istedim, evliya o dua eder
Allah duaya karşılık ne zaman verirse artık Musa a.s. duası 40 yılda kabul olmuş bakalım
Kırmızı kazak bekliyorum yaklaşık bir aydır Bir de sesimizi duyan olsa, ha duyarlar o ayrı
İsminin anıldığı yere gelirler, kalptende anılsa Ziyaret yaparlar, nasıl oluyor kardeş kalpten
İsmini zikredilmesiyle gelsinler hemencecik Allah vermiş şeytana bile bir iki saniyede o hali
Dünyayı son sürat hızla dolaşma halin, dosta niye vermesin Kırmızı kazağı ne yapacağım biliyor musun kardeşim
Allah nasip ederse Kızıltepe'ye gideceğim Mardin'e Seyda Cami ne gideceğim inşaallah, ziyaret edeceğim
Evvelinde Rahmetli Şeyh Selahattin'in evladını Bak o hayattadır , Şeyh Selahattin'de irşat yetkisi yok
Yani talebe alamıyor manasında, evladı var orada Şeyh Seyyid Mehdi El-Haleli, önce o ona gideyim
Bir ikramına kavuşayım şifadır ikramları şifa Tabi alayım da önce kırmızı kazağımı, giyeyim
Başlayayım nöbet tutmaya, bekleyeyim dolunay akşamını Şartıdır dolunay akşamı tek başına olmak şartı
Kırmızı kazakla tek başına dolaşmak şartı Unutulmaya yüz tutmuş sünnettir kardeşim bu hal
Sahabeden rivayetlidir; Bir gece dolunay var iken tek başına kırmızı kazakla
Görmüştür Peygamber sav efendimizi. Dolunaydan daha nurlu idi Saadetli cemali der
Sahabe Efendimiz nakleder iken Peygamberimizin halini Eee hadi kardeşim kırmızı kazakla dolunayda
Dolaşmaya... dolaşmaya... dolaşmaya.. Yüz şehit sevabı vardır unutmaya yüz tutmuş
Bir Sünneti yaşatmaya çalışana
Barış Sağlam