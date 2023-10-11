Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ekim 2023 22:51
Öğretim görevlisi eşi 3+1 tayin

Devlet üniversitesinde öğretim görevlisiyim. Eşim 3+1 ile başka ile atandı. Ocakta 1 yılı dolacak. Eş durumu tayininden yararlanabiliyormuyuz. Cevabı veya bu durumda olup sonuç hakkında bilgisi olan varmı. Ne yapmamız gerekiyor.

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