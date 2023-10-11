Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 22:52
Konu dışı/istanbulda konaklama/ istanbulu bilenlerden yardım

Ara tatilde- 14 kasım/19kasım arasında bir nişan merasimi için istanbulda bulunmamız gerekli ailecek. Gitmişken de biraz gezelim istiyoruz. Nişan çamlıca köşk denen bir yerde. Hem buraya yakın hem de gezme yerlerine yakın bir öğretmenevi, uygulama oteli ya da uygun bir konaklama yeri var mıdır?

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