Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen



Kapalı
11 Ekim 2023 22:56
Eş durumundan dava açıp kazanan var mi?

Hizmetli personelim 1 senem dolmak üzere kadroya geçer geçmez dilekçe yazıp tayin istedim red geldi dava açtım boyle durumda olup kazanan var mi?

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