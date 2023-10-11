Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ekim 2023 22:59
Ara tatiller kaldırılsın mı?

Ara tatillerin kaldırılıp kış aylarının etkisini yoğun olarak gösterdiği Ocak Şubat aylarındaki yarıyıl tatilinin 1 ay yapılması daha doğru bir karar olmaz mı?

Gelecek yıldan itibaren Ramazan bayramı tatilinin yanında Kurban bayramı tatili de eğitim öğretim takvimi içerisine girecek bu da tatil gün sayısını artıracak bu durum öğrencilerin okula gelme isteğinde olumsuzluğa neden olmaz mı?

Düşünceleriniz nedir?


Diagne38
Şef
11 Ekim 2023 23:52
kışın 1 ay okuldan uzak kalmak, öğrenciyi de öğretmeni de soğutur. zaten öğrenci kışın iyice ritmini buluyor. ara tatillerin zamanı iyi. aslında sorun öğlen araları. 60-70 dakika ara verilip sonrasında dönüşte 2 ders daha yapılıyor. öğrenci yemek yiyip döndüğünde tempoyu kaybediyor. zaten 2 ders toplamda 80 tenefüsle 90 dakika. öğlen arası yerine kalan 2 dersi yapmak veliler içinde öğrenciler içinde maddi manevi daha kazançlı. öğlen araları hiç olmamalı.

halis4242
Genel Müdür
12 Ekim 2023 00:04

Ara tatiller sadece öğrenci için değil öğretmen için de bir dinlenme aracı oluyor, kaldırılması bence hiç iyi olmaz, misal bizim okulda rapor alan sayısı ara tatiller geleli azalmış durumda...

Öbür türlü kafasına esen bir bahane bulup rapor alıyor, öğrenciler boş kalıyor veya nöbetçi öğretmenler her zaman angarya olarak ders doldurma peşinde koşuyor!!?

Ara tatillere devam edilmelidir, bu hem yaz tatilini 2 hafta kısaltmış olur ve soğumayı da azaltmış olur!!?


jajacoelho
Daire Başkanı
12 Ekim 2023 00:19

ara tatil gerekli..bazen oluyor ki ocak döneminde hiç dışarı çıkılacak gibi olmuyor ..tüm gün evde pinekleyerek geçiyor..yaz zaten malum aşırı sıcak..halbuki kasım ve nisan en ideal dönem temiz ve ideal havada eğlenmek,gezmek,dinlenmek için..bana yazın 10 gün değil baharda 3 gün versinler ..baharda günün tamamını değerlendirebiliyorsun ..üşümek yok yanmak yok

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