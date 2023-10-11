Ara tatiller kaldırılsın mı?

Ara tatillerin kaldırılıp kış aylarının etkisini yoğun olarak gösterdiği Ocak Şubat aylarındaki yarıyıl tatilinin 1 ay yapılması daha doğru bir karar olmaz mı?

Gelecek yıldan itibaren Ramazan bayramı tatilinin yanında Kurban bayramı tatili de eğitim öğretim takvimi içerisine girecek bu da tatil gün sayısını artıracak bu durum öğrencilerin okula gelme isteğinde olumsuzluğa neden olmaz mı?

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