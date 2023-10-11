Geçici Görevlendirme

Kurumiçi bağlı bulunduğum ilden başka bir ile süresiz olarak görevlendirme gittim görev iptal dilekçesi vermek istiyorum.Bu dilekçeyi hangi il müdürlüğüne vermem gerekiyor,bağlı olduğum il müdürlüğüne mi görevlendirildiğim il müdürlüğüne mi? Ayrıca bu görevlendirme iptali prosedürü nasıl işliyor?

Kurumiçi bağlı bulunduğum ilden başka bir ile süresiz olarak görevlendirme gittim görev iptal dilekçesi vermek istiyorum.Bu dilekçeyi hangi il müdürlüğüne vermem gerekiyor,bağlı olduğum il müdürlüğüne mi görevlendirildiğim il müdürlüğüne mi? Ayrıca bu görevlendirme iptali prosedürü nasıl işliyor?