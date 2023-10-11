Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


11 Ekim 2023 23:26
Geçici Görevlendirme
Kurumiçi bağlı bulunduğum ilden başka bir ile süresiz olarak görevlendirme gittim görev iptal dilekçesi vermek istiyorum.Bu dilekçeyi hangi il müdürlüğüne vermem gerekiyor,bağlı olduğum il müdürlüğüne mi görevlendirildiğim il müdürlüğüne mi? Ayrıca bu görevlendirme iptali prosedürü nasıl işliyor?

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