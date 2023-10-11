KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ekim 2023 23:40
BESYO

Merhba arkadaşlar BESYO atama sayısı kaç olur acaba bu ve ek atama olurmu sizce

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laptop soğutucu 2 kökü kurumak 1 iş yıkmak 1 şarkılarda geçen ağır sözler 3 öteki alemde lazım olur 2 ne izledim ben dedirten filmler 3 güne bir söz bırak 4 Bugün olanlar 4 bi molada sınırlı sayıda üye olması sorunsalı 1 çoban boşluğu 1

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